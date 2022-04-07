Оренбург, , 11:45 — REGNUM В Оренбурге днем 7 апреля произошел пожар в студенческом общежитии, принадлежащем Оренбургскому госуниверситету. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пожарные Mchs.gov.ru

В здании сработала система автоматической пожарной сигнализации. Все жильцы, находившиеся на момент возгорания в здании общежития, были эвакуированы.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, на ликвидацию пожара ушло чуть более получаса. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.