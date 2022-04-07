Рига, , 11:45 — REGNUM Всего 47% молодых жителей Латвии готовы принять отличную от их собственной точку зрения или чьи-то непохожие убеждения. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на социологическое исследование.

Опрос StockSnap

В феврале и марте 2022 года было опрошено 770 подростков и молодых людей со всей Латвии. Как показало исследование, у молодежи существуют серьезные проблемы с нетерпимостью, касается ли это другого мнения или человека. Так, если среди близких друзей и родных о своих проблемах готовы рассказать 84% и 83% опрошенных, то среди сверстников и в школе эти показатели заметно падают — до 61% и 54% соответственно.

Почти никогда или никогда не приветствуют посторонних, которых они эпизодически встречают, 56% опрошенных. Еще 63% опрошенным трудно улыбнуться в ответ на неожиданное приветствие, хотя в целом оно и повышает им настроение и вызывает приятные эмоции.

По сравнению с подобным опросом 2021 годом, улучшений в душевном здоровье молодежи Латвии не зафиксировано: все те же 66% респондентов признали, что в последнее время испытывали ментальные проблемы. Причем этот показатель почти постоянен во всех молодежных возрастных группах.

Ребята жаловались на подавленность, депрессию, трудности в учебе и выполнении других дел, навязчивые мысли, раздражительность, чувство одиночества и покинутости. Чаще, чем при исследовании 2021 года, упоминались проблемы физического здоровья.

Всего 26% молодых людей Латвии считает свое душевное здоровье хорошим или очень хорошим.