Лос-Анджелес, США, 7 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Бизнесвумен и модель Ким Кардашьян в одном из недавних интервью рассказала о реакции её детей на их расставание с рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 7 апреля пишет Page Six.

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

По словам Кардашьян, она рассказывает старшим детям всё, что происходит в их отношениях с Уэстом. «Я действительно открыта и честна с ними. Младшие не так много понимают, но, что касается двух моих старших, они знают, что происходит», — поделилась модель.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта 2022 года суд признал Ким Кардашьян незамужней, а Канье Уэста неженатым. Однако их официально ещё не развели из-за разногласий по поводу их брачного договора.