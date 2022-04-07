Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Несколько высокопоставленных представителей «Социал-демократов» и бывших министров Швеции от партии власти в последнее время изменили свою точку зрения по вопросу о членстве скандинавской страны в НАТО и теперь более позитивно оценивают такое развитие событий. Об этом 7 апреля написала газета Dagens industri, взявшая интервью у некоторых из них.

Pixabay.com Флаг Швеции

В партии «Социал-демократов» поддержка нейтралитета и свободы Швеции от военных союзов традиционно сильна. Но спецоперация Российской Федерации на территории Украины заставила многих партийных тяжеловесов задуматься о членстве страны в НАТО.

«Я всю свою жизнь действовал в условиях политики нейтралитета и неприсоединения к военным союзам … Теперь есть причина пересмотреть это из-за ситуации с безопасностью и действий России», — заявил бывший министр иностранных дел ШвецииЯн Элиассон.

Даниэль Сухонен, Лейф Пагроцки иЛена Хьельм-Валлен также входят в число тех социал-демократов, которые теперь более позитивны в отношении вступления Швеции в НАТО.