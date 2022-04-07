Севастополь, , 11:45 — REGNUM Краской закрасили краской памятный знак «Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир» в парке Победы Севастополя. Об этом стало известно 7 апреля.

Памятный камень Фото из телеграм-канала департамента городского хозяйства Севастополя

Как сообщается в телеграм-канале департамента городского хозяйства Севастополя, на данный момент специалисты ГБУ «Парки и скверы» очистили от краски памятный камень.

«Также готовится обращение в правоохранительные органы для установления нарушителей и привлечения их к ответственности», — уточнили в департаменте.

По информации местных СМИ, полиция уже начала проверку по данному факту после обращения местных жителей.