Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Граждане Украины, подавшие заявку на политическое убежище в Швеции, должны начать работать как можно скорее. Об этом 7 апреля на пресс-конференции объявили министр по вопросам миграции и интеграцииАндерс Игеман и министр трудаЕва Нордмарк, передает новостной портал Omni.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Все, кто может работать, должны работать, мы возлагаем большие надежды на тех, кто к нам приезжает», — заявил Андерс Игеман.

Правительство Швеции постановило, что лица, получившие вид на жительство в соответствии с Директивой о беженцах, немедленно получат от шведских властей информацию об условиях на рынке труда и о том, как подать заявление на работу.

По словам Евы Нордмарк, вакансий для граждан Украинцы предостаточно.