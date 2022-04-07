Усть-Абаканский район, Хакасия, , 11:42 — REGNUM Лесной пожар на территории Усть-Бюрского лесничества в Усть-Абаканском районе Хакасии локализован на площади 20 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

Лесные пожарные продолжают работать на месте, заливая тлеющие пни и ветки. Огонь больше не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в 2022 году лесной пожар в Хакасии возник вечером 6 апреля на расстоянии около 11 км от населённого пункта Усть-Бюрь.

По данным минприроды, в тушении принимают участие более человек. Задействовано пять единиц лесопожарной техники, огнетушители, воздуходувки. Огонь перешёл в лес с земель иных категорий. Пожар обещают ликвидировать до вечера 7 апреля.

Со 2 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

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