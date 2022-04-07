Ярославль, 7 апреля 2022, 11:43 — REGNUM В Ярославской области на время дачного сезона будет увеличено количество пригородных поездов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Будут введены поезда №6155 «Рыбинск-Пассажирский — Пищалкино» и обратный рейс, которые будут ходить по воскресеньям с 1 мая по 25 сентября. Отдельно они будут работать 2 и 9 мая.
Также появится поезд из Данилова до Ярославля и из Ярославля в Нерехту. Они будут ходить по субботам и воскресеньям с 1 мая по 25 сентября, а также 30 апреля, 2 и 9 мая и 13 июня.
С 23 апреля по 29 сентября по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям будут курсировать поезда между Даниловым и Вологдой.