Ярославль, 7 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославской области на время дачного сезона будет увеличено количество пригородных поездов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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«В связи с сезонным ростом пассажиропотока совместно с АО «Северная пригородная пассажирская компания» традиционно назначаем дополнительные поезда на наиболее востребованных направлениях. Составы будут курсировать с конца апреля — начала мая по сентябрь», — рассказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Будут введены поезда №6155 «Рыбинск-Пассажирский — Пищалкино» и обратный рейс, которые будут ходить по воскресеньям с 1 мая по 25 сентября. Отдельно они будут работать 2 и 9 мая.

Также появится поезд из Данилова до Ярославля и из Ярославля в Нерехту. Они будут ходить по субботам и воскресеньям с 1 мая по 25 сентября, а также 30 апреля, 2 и 9 мая и 13 июня.

С 23 апреля по 29 сентября по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям будут курсировать поезда между Даниловым и Вологдой.