Москва, 7 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» объявило два крупных тендера, связанных с единой информационной системой в сфере закупок. Общая стоимость закупок составляет более 1,25 млрд рублей. Итоги торгов подведут 4 и 12 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Zakupki.mos.ru Закупки

Первый тендер с начальной ценой874674500 рублей ориентирован на поиск исполнителя, который окажет услуги по эксплуатации системы. Работы должны провести за пять этапов — до 31 августа 2023 года.

Второй тендер пройдёт с начальной ценой379488948,66 рубля. По нему победитель должен оказать услуги по ведению и обслуживанию в части поддержки пользователей информсистемы torgi. gov. ru. Работы рассчитаны на период до 30 ноября 2023 года, в шесть этапов.

Оба контракта оплатят средствами федерального бюджета.