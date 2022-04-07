Саранск, , 11:40 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовное дела в отношении замдиректора по воспитательной работе одной из школ в Дубенском районе, которая обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, обвиняемая, зная о начислении подчиненным стимулирующих выплат, регулярно давала сотрудникам учреждения указания о перечислении ей части этих выплат.

Таким образом в период с апреля 2019 года по февраль 2021 года получила от четверых учителей около 19 тыс. рублей, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан. Деньги она использовали в личных целях.

В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего главного бухгалтера муниципального учреждения. Женщина обвиняется в совершении коррупционного преступления — злоупотреблении должностными полномочиями.

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