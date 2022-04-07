Зарандж, Афганистан, , 11:40 — REGNUM Должностные лица департамента образования афганской провинции Нимроз заявили, что в провинции действуют 160 школ, в том числе и школы для девочек.

Школа для девочек в Афганистане 8am.af

Маулави Яр Мохаммад Хакьяр, глава департамента образования провинции Нимроз, сообщил «8 Собх», что в административном центре и уездах провинции действуют 140 государственных и 20 частных школ, в том числе 65 школ для девочек.

«Департамент образования столкнулся с нехваткой учителей, которая недавно была частично решена после найма 80 новых учителей, но мы планируем нанять ещё педагогов», — добавил Хакьяр.

Он отметил, что в будущем в секторе обучения грамоте будет создано больше курсов.

Хотя чиновники сферы образования Нимроза и говорят об открытии школ в провинции, но уже на протяжении семи месяцев ученицам старше шестого класса не разрешается ходить в школу.