Париж, 7 апреля 2022, 11:40 — REGNUM После публикации посольством России во Франции фотографии из города Буча МИД Франции вызывает посла России, сообщает Le Parisien.
Пост посольства России во Франции, опубликованный в Twitter, c фотографией из города Буча и подписью: «Съемочная площадка, город Буча» был удален.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство России во Франции опубликовало в Twitter пост, который вызвал незамедлительную реакцию госсекретаря по европейским делам в МИД ФранцииКлемана Бона.
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