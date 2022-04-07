Париж, 7 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. После публикации посольством России во Франции фотографии из города Буча МИД Франции вызывает посла России, сообщает Le Parisien.

francois schnell Французский флаг

Пост посольства России во Франции, опубликованный в Twitter, c фотографией из города Буча и подписью: «Съемочная площадка, город Буча» был удален.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России во Франции опубликовало в Twitter пост, который вызвал незамедлительную реакцию госсекретаря по европейским делам в МИД ФранцииКлемана Бона.