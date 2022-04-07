Ростов-на-Дону, 7 апреля 2022, 11:39 — REGNUM В Ростовской области водитель седельного тягача насмерть сбил пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Трагедия случилась днём 6 апреля в 50 метрах от автодороги М-4 — Камышеваха — Ростов-на-Дону. Водитель Mercedes-Benz Actros, предположительно, сбил мужчине, который неожиданно вышел из-за стоящего транспортного средства и пересекал проезжую часть в неположенном месте.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.