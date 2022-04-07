Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель седельного тягача насмерть сбил пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия случилась днём 6 апреля в 50 метрах от автодороги М-4 — Камышеваха — Ростов-на-Дону. Водитель Mercedes-Benz Actros, предположительно, сбил мужчине, который неожиданно вышел из-за стоящего транспортного средства и пересекал проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.