Канберра, , 12:53 — REGNUM Австралийский певец Vance Joy (Джеймс Габриэль Кио) опубликовал видео на сингл Clarity. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 7 апреля.

Vance Joy Скриншот YouTube

В клипе изображён съёмочный процесс одного из будущих роликов музыканта, в ходе которого он проявляет любовные чувства к незнакомой девушке. Режиссёром работы стала Агуэда Сфер.

Ранее Vance Joy анонсировал свой новый студийный альбом. Премьера пластинки под названием In Our Own Sweet Time намечена на 10 июня 2022 года.

