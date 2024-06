Канберра, 7 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Австралийский певец Vance Joy (Джеймс Габриэль Кио) опубликовал видео на сингл Clarity. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 7 апреля.

Скриншот YouTube Vance Joy

В клипе изображён съёмочный процесс одного из будущих роликов музыканта, в ходе которого он проявляет любовные чувства к незнакомой девушке. Режиссёром работы стала Агуэда Сфер.

Ранее Vance Joy анонсировал свой новый студийный альбом. Премьера пластинки под названием In Our Own Sweet Time намечена на 10 июня 2022 года.