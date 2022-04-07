Москва, , 11:37 — REGNUM Легализация криптовалют позволит РФ избежать тех ошибок, которые совершали другие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Анненская, отвечая на вопрос о том, какие выгоды получит РФ от легализации криптовалют.

Криптовалюта

«Прежде всего дополнительные инструменты для развития финансовой системы, позволяющие сократить пространство теневого сектора, — сказала Анненская. — Развитие технологий в IT-сферах и смежных, наиболее восприимчивых. Пока мы наблюдаем бум в развитии платежных систем и сервисов. Создание криптовалют и все, что образуется вокруг них, — это сфера интеллектуальной собственности. Для России относительно новая и недостаточно освоенная область гражданско-правовых отношений. Есть шанс «закрыть гэп» и не делать ошибок, которые совершали другие. Сейчас много говорят о возможностях крипты для обхода введенных санкций. В нынешних обстоятельствах либерализация в отношении криптовалют повысит адаптивность финансовой системы РФ к нарастающему внешнему давлению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Анненская объяснила, как должна идти легализация криптовалют.

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