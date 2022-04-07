Москва, , 11:35 — REGNUM В РФ легализация криптовалют должна происходить не сразу, а в разумных пределах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Анненская, отвечая на вопрос, опасна ли легализация криптовалют.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«На мой взгляд, нет, не опасна. Мы уже сделали шаги в этом направлении – в России цифровые финансовые активы и цифровые валюты определены в ст. 1 федерального закона №259 от31.07 2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это уже легитимизация. Куда опаснее запрет. Легализация нужна, но не сразу, а в разумных пределах. Мне нравятся модели «песочниц» — разрешили в локальном пространстве, поняли последствия и идем дальше», — сказала Анненская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Анненская рассказала, чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид.

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