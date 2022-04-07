Москва, 7 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В РФ легализация криптовалют должна происходить не сразу, а в разумных пределах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Анненская, отвечая на вопрос, опасна ли легализация криптовалют.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«На мой взгляд, нет, не опасна. Мы уже сделали шаги в этом направлении – в России цифровые финансовые активы и цифровые валюты определены в ст. 1 федерального закона №259 от31.07 2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это уже легитимизация. Куда опаснее запрет. Легализация нужна, но не сразу, а в разумных пределах. Мне нравятся модели «песочниц» — разрешили в локальном пространстве, поняли последствия и идем дальше», — сказала Анненская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Анненская рассказала, чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид.