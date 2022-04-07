Томск, , 11:35 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. 27 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 127 366. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 613 человек, в том числе 59 за последние сутки.

По состоянию на 7 апреля, жертвами коронавируса в Томской области стали 799 человек. За сутки скончался один пациент.