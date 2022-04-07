* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 7 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Гулям Раббани, глава комитета защиты журналистов афганской провинции Гор, арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники сообщили газете «8 Собх», что местный журналист Ахмад Сахиб также был задержан радикалами и освобождён после допроса.

Ashely Moreno Арест

Кроме того, был арестован Асиф Ашна, один из коллег Гуляма Раббани.

Пресс-секретарь губернатора Гора не дал никаких комментариев.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также задержали ведущего новостей TOLOnews и семерых работников других СМИ в Кандагаре.

Также Халид Кадери, журналист и поэт из Герата, находится в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько недель, и никаких сведений о его состоянии нет.

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После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большинство местных журналистов бежали из провинции Гор, а значительная часть местных СМИ была закрыта.

По данным наблюдателей, с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране были арестованы и избиты десятки журналистов.