Владикавказ, , 11:34 — REGNUM Северная Осетия начинает акцию «Сад памяти». В селении Старый Батако 8 апреля будет высажено 2000 саженцев грецкого ореха. Республика принимает эстафету международной акции «Сад памяти» от Краснодарского края.

Высадка саженцев Donland.ru

Село Старый Батако выбрано для старта акции неслучайно. Это родина трех Героев Советского Союза — Иссы Плиева, Константина Ходова и Георгия Бзарова. В 2022 году в рамках акции в РСО-Алании будет высажено 34 300 саженцев разных пород.

Напомним, акция «Сад памяти», в рамках которой ежегодно по всей России и других странах мира высаживаются деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, проводится с 2020 года. В первый год проведения мероприятия в Северной Осетии было высажено около 90 тыс. саженцев — по числу участников войны из республики.