Таллин, 7 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Богоявленская церковь Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Йыхви (северо-восток страны) обновила свою колокольню. Об этом сообщил канал ETV+ эстонского гостелевидения на русском языке в специальном репортаже.

Kaluga.online Колокола

В храме появились четыре новых колокола, которые в Калининграде отлил мастер Московского завода. Колокола уже освятили и разместили на своих местах.

«Теперь у нас восемь колоколов. Мы надеемся, что звук наших колоколов станет более торжественным», — прокомментировал событие настоятель храма Йыхвиской богоявленской церкви, протоиерей Андрей Суслов.

Один из старейших колоколов храма был изготовлен в 1868 году. Настоятель отметил, что храм ждет помощи от профессионалов для подготовки местных звонарей: «Я думаю, что на Пасху мы уже услышим новый звон, попробуем, где-то поучимся и будем в этом направлении двигаться дальше».

Он допустил, что со временем звонари храма смогут участвовать в фестивалях колокольного звона.