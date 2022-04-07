Петрозаводск, , 11:33 — REGNUM Производитель вязаного трикотажа из Петрозаводска «Love the World» — предприниматель Татьяна Мельничук — готова увеличить производство своей продукции на фоне антироссийских санкций. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для производства используется пряжа из Белоруссии и России, и эта полушерстяная ткань является исключительно практичной, так как ее можно без проблем стирать в машине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что содействие крупнейшему отечественному ИT-производителю — компании ООО «ПК Аквариус» — в реализации нового инвестиционного проекта в Твери окажет правительство Тверской области.