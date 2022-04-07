Москва, , 11:33 — REGNUM Механизм создания криптовалюты и ее обращения гораздо сложнее, чем у финансовой пирамиды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Анненская. Так она прокомментировала позицию Банка России, руководство которого рассматривает криптовалюты как некую разновидность финансовой пирамиды.

Криптовалюта utmagazine.ru

«Архитектура крипторынка и механизм создания и обращения того, что мы называем криптовалютами, гораздо сложнее, чем механизм создания доселе известных нам финансовых пирамид, – сказала Анненская. — Общим является рост доходов тех, кто стоит у основания, по мере масштабирования бизнеса и отсутствие имущественного обеспечения возникающих обязательств. Но, по большому счету, фиатные деньги тоже обеспечены только обязательствами государства, которое, как известно, может и не выполнить их в полном объеме. Вопросы обеспечения обязательств, выпущенных государством, одинаково актуальны для любого эмитента суверенных денежных единиц, но эмиссию денег государством никто не сравнивает с пирамидой, хотя внешне механизмы схожи».

Как подчеркнула Анненская, одним из кардинальных отличий криптовалют от традиционных валют является невозможность контролировать их эмиссию из единого центра.

«Это и придает «крипте» определенную устойчивость – ее сложнее «опрокинуть», — сказала Анненская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что современные пирамиды часто притворяются разработчиками криптовалют.

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