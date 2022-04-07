Москва, , 11:32 — REGNUM Законопроект об использовании служебных полномочий для поддержки антироссийских санкций внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

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Проектом федерального закона предлагается дополнить часть вторую статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса квалифицирующим признаком «совершенное в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации».

Таким образом, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций, будет квалифицироваться сразу по части второй статьи 201 УК РФ, отметили авторы.

Совершение названных деяний будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сенатор Андрей Клишас объявил о разработке поправок в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами, — то есть санкций. Верховный суд Российской Федерации поддержал предложения.

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