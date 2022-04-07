Абакан, 7 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Хакасии запланированы масштабные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время проходят репетиции.

Знамя победы

По словам главы республики Валентина Коновалова, в этом году как никогда важно напомнить молодёжи, какой ценой далась советскому народу Победа над фашизмом. Как отмечается, эпидситуация в этом году позволяет провести праздничные мероприятия в полном объёме.

В частности, 9 мая в Абакане пройдут митинг-автопробег, Ритуал памяти в Парке Победы, торжественный митинг и марш на Первомайской площади и так далее. Торжества также пройдут во всех районах Хакасии.

«Со следующей недели начнутся репетиции торжественного марша на Первомайской площади. В этом году по улицам Абакана пройдет Бессмертный полк. Из-за эпидемии коронавируса два года подряд акция проходила в онлайн-формате», — добавили в правительстве.