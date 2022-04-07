7 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 12:13 — REGNUM Очередной темой для обсуждения в грузинских соцсетях стала фраза известного местному обществу «примирителя» грузинских властей и оппозиции, председателя Евросовета Шарля Мишеля.

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«Путин эту войну выиграть не сможет, так как победят европейские ценности, свобода и демократия», — утверждает Мишель, слова которого запостила на своей странице в Facebook грузинская телекомпания «Имеди». Президент Евросовета удостоился в основном насмешливых, осуждающих и негативных комментариев.

«И за счет чего вам не жаль бедных детей и стариков?!» — упрекнула Мишеля пользователь М. Ч.

«Как бы не упустить вашу демократию», — усмехнулась Л. М.

«Эрос в шапке-невидимке говорит: не видят меня. Надевает шапку на голову и ободряет себя: даже если торт на моей голове размажут, все равно не увидят меня. Так и эти — Украина выигрывает, Украина побеждает, а между тем уничтожают бедный народ», — образно выразил возмущение В. Ц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с «Ассоциированным трио». Грузия. 2021 President.gov.ua

«Всех, кроме украинского народа, устраивает продолжение этой войны на один-два месяца. Уничтожается генофонд Украины», — заметил пользователь Г. Д.

«Да, допустим, Путин не выиграет. Но свобода и демократия должны поторопиться! Народ погибает!» — подстегнула председателя Евросовета И. Н.

«Ни ценности ваши, ни свобода и ни приклеенная к трафарету демократия у вас ни на что не годятся. Вы не знаете цену свободы и любви», — возмутилась Е. С.

«Надоели уже ваши глупости», — добавила в адрес Мишеля Л. Х.

«На кого похож этот безродный х…», — выразился К. М.

«Никуда не выпускайте ваши свободу и демократию, псевдо у вас все это», — посоветовала Шарлю Мишелю пользователь И. Г.

«Осел пнул ваши ценности», — высказалась Н. Т.

«Великая демократия. Не видали бы мои глаза», — съязвила Мишелю М. Р.

«Вашу … не хватит уже, сколько народу гибнет, а вы, сатаны, на словах говорите одно, а на деле видно другое», — возмутился Л. П.

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«Я не сторонница Путина, но тебе и подобным тебе я бы устроила хорошую жизнь! Хотя бы в зеркало посмотри, на что похож ты, безродный. Прекратите подстрекать этот народ (украинцев), и вы, и НАТО и кто угодно. Убирайтесь вообще, сатаны!» — разразилась в адрес Мишеля пользователь М. Н.

«Это вы устроили на Украине боевой полигон против России. Жизнь людей вас вообще не интересует», — заявила председателю Евросовета Н. Н.

И только автор одного комментария, М. К., пожелала «смерти Путину».