Краснодар, 7 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик погиб, отправившись на прогулку, в Каневском районе Краснодарского края. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 7 апреля.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По предварительным данным, 6 апреля ребёнок гулял во дворе дома в станице Каневской и самостоятельно ушел в неизвестном направлении. Пропавшего мальчика искали более 500 человек — правоохранители, волонтёры, местные жители. Тело ребёнка было обнаружено в заполненной водой яме на одном из частных земельных участков в переулке Звездном. Видимых повреждений на теле мальчика не обнаружено.

В рамках расследования дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении по краю.