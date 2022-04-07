Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершили проверку из-за травмы женщины в травмпункте. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Kremlin.ru Прокурор

Свердловчанка поступила в медучреждение с переломом ноги, в итоге сломала ещё и запястье. Следствие установило, что свердловчанка получила травму по причине отсутствия работника в кабинете для подготовки к рентгенографии. В результате женщине пришлось прыгать на одной ноге до места, где она могла бы снять обувь. Но до него пациентка не добралась. Она упала и получила перелом запястья.

Прокуратура внесла представление главному врачу медучреждения. После произошедшего в больнице разработали Стандарт операционных процедур для отделения лучевой диагностики. В больнице также разместили два кресла-коляски для пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно.