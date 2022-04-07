Талукан, Афганистан, , 11:27 — REGNUM Неизвестные лица застрелили молодого мужчину в афганской провинции Тахар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

По данным источников, инцидент произошёл ночью 6 апреля в четвёртом районе города Талукан, административного центра провинции Тахар.

Молодого человека звали Иршад, мотив убийства пока неизвестен. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали инцидент.

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После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане количество убийств и других уголовных преступлений в стране значительно возросло.

Согласно статистике, на прошлой неделе в результате уголовных преступлений погибло не менее 21 человека.