Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки госпитализировали 26 заболевших COVID-19, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе областного комитета по здравоохранению. Это на 12 человек меньше, чем в предыдущий день.

Ленинградская область. Карта Hiler

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В настоящий момент в Ленобласти развёрнуто 450 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. За прошедший день в регионе вернули к плановой работе еще 50 коек. На лечении в стационарах находятся 280 пациентов, еще 170 коек свободны.

«На ИВЛ находятся девять пациентов с COVID-19», — уточнили в региональном комздраве.

За минувшие сутки в области зафиксировано 150 новых случаев инфицирования коронавирусом (-3 к предыдущему дню). Вместе с тем выписан по выздоровлению 391 из пациент из числа ранее заболевших и зарегистрировано еще два летальных исхода (+1).

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 182 723 местных жителя. Из них выздоровели 175 149 человек. Умерло 3449 пациентов с ковидом.

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