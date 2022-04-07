Бухарест, 7 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 7 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По данным румынских сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован на глубине 79 километров в 01:11 по местному времени в ночь на 7 апреля.

О жертвах и разрушениях сообщений нет. В районе инцидента работает специальная группа Национального института геофизики Румынии.