Тверь, , 11:26 — REGNUM Содействие крупнейшему отечественному ИT-производителю — компании ООО «ПК Аквариус» — в реализации нового инвестиционного проекта в Твери окажет правительство Тверской области. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл рабочую встречу с руководством указанной компании по реализации в регионе инвестпроекта, так как ранее ИТ-производитель приобрёл в Твери производственно-логистический комплекс, где в ближайшие месяцы намерен запустить новое производство.

При этом уточняется, что власти региона готовы содействовать инвестору в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, помочь в привлечении федеральной поддержки, а также предоставить региональные финансовые меры господдержки, включая льготные займы от Фонда развития промышленности Тверской области.

Кроме того, указывается, что в ходе реализации этого проекта на первоначальном этапе будет создано свыше 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий — до 1500 рабочих мест. Совокупные инвестиции в новый проект составят около 5 млрд рублей.

Также добавляется, что на новой площадке будет развернуто производство с участками конвейерной сборки, роботизированными линиями сборки оборудования, а также автоматическими линиями сборки и монтажа печатных плат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мясное предприятие ООО «Ставропольские деликатесы» из Ставропольского края в рамках импортозамещения заменило в своем производстве австрийские специи крымскими.