Якутск, 7 апреля 2022, 11:36 — REGNUM На здании театра оперы и балета в Якутии разместили изображение большой буквы «Z». Афиша располагается вокруг неё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры республики.
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Таким образом театры Якутии присоединились к акции театра Олега Табакова в поддержку спецоперации России в Донбассе. Военнослужащих России также поддерживают Саха академический театр и Якутский музей им. Ем. Ярославского. Руководители учреждений культуры осудили попытки западных политиков запретить российскую культуру.
Как сообщало ИА REGNUM, представители Якутии намерены оказать конкретную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в строительстве мирной жизни. Для того, чтобы определить, в чём эта помощь будет заключаться, делегация республики отправилась в Донецк.