Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM В Свердловской области стартовал конкурс туристических проектов и маршрутов «Уральские каникулы». Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

Туризм

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предполагается, что участники конкурса разработают проекты, направленные на развитие внутреннего туризма на Среднем Урале. Конкурс пройдёт в несколько этапов и завершится 21 августа 2021 года. Лучшие проекты получат финансовую и юридическую поддержку.

Отметим, конкурс проводится в рамках реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2035 года. По мнению организаторов, реализация проектов позволит улучшить качество жизни и отдыха на Урале.