* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:23 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают о нападении сил Фронта национального сопротивления Ахмада Масуда на военную базу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Собеседники, не пожелавшие назваться, сообщили газете «8 Собх», что нападение произошло ночью 6 апреля в селе Мата уезда Хендж.

Согласно источникам, в результате нападения четверо боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё трое получили ранения.

Однако чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер отрицают это. Абу Бекр Сиддик, пресс-секретарь губернатора Панджшера, назвал эти сообщения очередными слухами.

Фронт сопротивления пока не дал каких-либо комментариев.