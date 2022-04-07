Силы сопротивления атаковали базу талибов* в Афганистане
Базарак, Афганистан, 7 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают о нападении сил Фронта национального сопротивления Ахмада Масуда на военную базу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции.
Собеседники, не пожелавшие назваться, сообщили газете «8 Собх», что нападение произошло ночью 6 апреля в селе Мата уезда Хендж.
Согласно источникам, в результате нападения четверо боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё трое получили ранения.
Однако чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер отрицают это. Абу Бекр Сиддик, пресс-секретарь губернатора Панджшера, назвал эти сообщения очередными слухами.
Фронт сопротивления пока не дал каких-либо комментариев.