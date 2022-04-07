Ташкент, , 11:23 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) выделил 273,8 млн долларов на развитие дорог в Узбекистане. Об этом 7 апреля сообщает Подробно. уз со ссылкой на постановление правительства.

Ташкент, Узбекистан (сс) Otoirov

«Советом директоров АБР одобрено выделение средств сроком на 24 года, включая четырехлетний льготный период», — говорится в документе.

Отмечается, что большая часть средств — 183,8 млн долларов — пойдет на реализацию проекта «Сурхандарья». Это реконструкция участка 5−70 км автомобильной дороги «Дарбанд — Байсун — Элбаён» и участка 128−174 км автомобильной дороги «Мангузар — Джаркурган — Бандыхан — Алтынсай — Денау».

Оставшиеся 90 млн долларов будет потрачены на завершение проекта «Бухара». Речь идет о реконструкции участка 228−315 км (87 км) автомобильной дороги А380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу».