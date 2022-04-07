Нижняя Тура, Свердловская область, 7 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Община разрушенного буддистского монастыря «Шедруб линг» намерена построить новый храм в посёлке Косья Свердловской области. Об этом представители общины сообщили в официальной группе ВКонтакте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Буддисты на берегу

По их словам, община продолжает жизнь, практику, работу и строительство в поселке Косья Свердловской области у подножия горы Качканар. Члены общины ожидают окончания демонтажа построек и открытия доступа на гору. Тогда они смогут заняться реставраций ступ и статуй, которые требуют особого ухода в климатических условиях Урала.

Буддисты из общины «Шедруб линг» продолжают оставаться в Косье, чтобы заботиться о святынях разрушенного монастыря и развивать буддийское поселение. Они планируют завершить здесь отделку ступы Пробуждения, доделать купольный дом для проведения в нем ретритов, практик и размещения гостей, а также завершить строительство детской площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта компания «Евраз» начала сносить хозяйственные постройки на горе Качканар. Действия обоснованы решением суда. Однако представители общины с таким постановлением не согласились. Они не сразу предоставили доступ внутрь построек.