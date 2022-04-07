Ульяновск, 7 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Димитровграде с местного предприятия похитили 100 метров проводов. В совершении преступления подозревают бывшего работника предприятия, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Провода

В полицию с заявление о краже обратился директор одного из димитровградских предприятий по производству металлоконструкций, где было похищено 100 метров проводов. По данным правоохранителей, на территорию завода проникли ночью в конце марта и срезали провода, подключенные к электроприборам.

В совершении преступления в полиции подозревают бывшего работника предприятия. По данным правоохранителей, похищенное он сдал в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Заволжском районе Ульяновске конфликт между работодателем и бывшим сотрудником привёл к уголовному делу: следствие полагает, что экс-помощник украл инструменты и угрожал предпринимателю.

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