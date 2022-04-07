Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полицейские пресекли реализацию незаконной табачной продукции. В ходе проверки выяснилось, что 32-летний горожанин хранил партию нелегальных сигарет на 5,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России.

sipa Сигареты

Более 47 тыс. пачек сигарет злоумышленник хранил в доме и гараже. Мужчина пояснил, что хранил продукцию и сбывал её в табачных павильонах Ростова-на-Дону.

Возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной российским законодательством.