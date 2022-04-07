* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 11:19 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что по вине пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пострадало шесть человек в уезде Фархар. Как сообщает газета «8 Собх» инцидент произошёл вечером 6 апреля в административном центре уезда.

Пострадавший Росгвардия

В результате происшествия были ранены шесть человек, которых доставили в провинциальную больницу Тахара. По данным источника, состояние четырех из них критическое.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали инцидент.

Ранее руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказало своим подчинённым не превышать скорость в населённых пунктах. Однако силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор зачастую игнорировали этот приказ своего руководства.