Симферополь, , 11:19 — REGNUM У террористов нет никаких шансов на осуществление преступлений на территории Крымского полуострова. Об этом написал в телеграм-канале 7 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя задержание участника украинского нацбата.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сотрудники ФСБ продолжают системную работу по выявлению и искоренению нацистской нечисти», — написал глава Крыма, комментируя задержание участника экстремистского батальона.

«Террористам не место на крымской земле, никаких шансов на осуществление своих преступных замыслов у них нет. Благодарю наши спецслужбы за профессиональную работу», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина был задержан при попытке перехода госграницы. Сейчас он находится под арестом.

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