Ставрополь, 7 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае разразился скандал из-за сообщения о том, что в одной из спортивных школ города Пятигорска тренер позволяет себе заходить голым в душевую, где купаются его несовершеннолетние воспитанницы. На это пожаловалась родителям 2 апреля девятилетняя девочка.

В бассейне

Они обратились в правоохранительные органы, после чего в отношении педагога возбудили уголовное по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», пишет «КП-Ставрополь».

"После задержания 60-летний Сергей К. все подтвердил и сознался, что позволял себе принимать душ с воспитанницами обнаженным. По сведениям источника «КП-Ставрополь», в душевой голый тренер общался с девочками на отвлеченные темы. В пресс-службе СКР Ставропольского края информацию об этом уголовном деле подтвердили», — говорится в публикации СМИ.

Тренера отстранили от рабоыт, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Стоит отметить, что в настоящее время на официальном сайте СКР по региону информации о возбуждении дела против тренера нет.