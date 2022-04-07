Ярославль, , 11:15 — REGNUM Первый заместитель главы Ярославского района Николай Степанов переходит на работу в правительство области. Он станет первым заместителем директора департамента ЖКХ региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Николай Степанов Yarnews.net

Департамент ЖКХ — новая структура, образовавшаяся после разделения департамента ЖКХ и регулирования тарифов. Департамент возглавил бывший и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков. Помочь ему в становлении новой структуры должен Николай Степанов, имеющий большой опыт руководства сферой ЖКХ. До администрации Ярославского района он долгое время курировал это направление в мэрии Ярославля.

Для Николая Степанова новое место работы станет повышением. Отметим, что Степанов имеет хорошую репутацию в Ярославле и Ярославском районе, его знают как крепкого профессионала.