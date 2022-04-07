Ставрополь, , 11:15 — REGNUM Мясное предприятие ООО «Ставропольские деликатесы» из Ставропольского края в рамках импортозамещения заменило в своем производстве австрийские специи крымскими. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания производит деликатесы в основном из свинины, говядины и мяса птицы, и при этом использует только российское, местное сырье.

При этом предприятие поставляет свою продукцию, как в многие местные торговые сети, так и в другие регионы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что в 2022 году будет проведен капитальный ремонт 200 зданий детских школ искусств в 76 регионах России.