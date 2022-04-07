Барнаул, , 11:14 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 7 апреля 2022 года вакцинированы 1 400 062 человека (+1487 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Из общего числа привитых 56 563 жителя региона получили первую прививку (+52 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 241 005 (+963 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 102 494 ревакцинированных (+472 за сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привито более тысячи человек